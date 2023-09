(Di mercoledì 20 settembre 2023) Gianluigidopo i fischio incassati nel match Italia-Ucraina. Ildella Nazionale italiana, Gianluigi, continua a essere oggetto di contestazioni da parte dei tifosi milanisti per la sua decisione di trasferirsi al Paris Saint-Germain due anni fa. La conferma dell’astio dei tifosi rossoneri nei confronti dell’estremo difensore del PSG è arrivata in occasione del match Italia-Ucraina. Ogni volta chetoccava palla, si sentivano dei fastidiosi fischi provenire dagli spalti, un atteggiamento che evidenzia l’insoddisfazione persistente della piazza milanese nei confronti del giovaneoriginario di Castellammare di Stabia. La sua partenza dal Milan è stata caratterizzata da lunghe trattative sul rinnovo del ...

Curiosità: Gianluigi Donnarumma (Castellammare di Stabia, 25 febbraio 1999) è un calciatore italiano, portiere del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021.

Mai banale, spesso e volentieri divisivo, sempre schietto. Quando Gianluigiparla qualcosa di interessante viene sempre fuori. L'ex portierone della Juventus, oggi capo ... Bonucci,, ...Poicommenta i fischi al giovane Gianluigi: "Non è bello, quando vedi un portiere della Nazionale che viene fischiato non puoi essere felice. È una cosa che dispiace, al di là di ...

Donnarumma, Buffon lo difende: frecciata a chi fischia il portiere Rompipallone

Nazionale, Buffon: "Non bello sentire i fischi di San Siro a Donnarumma" - LaPresse LAPRESSE

Nello stesso girone del Milan c’è anche il PSG di Donnarumma; un assaggio di ciò che lo attende lo ha avuto già sia nel giorno dei sorteggi ...Buffon parla del suo ex compagno Bonucci e commenta la crisi tra lui e la loro ex squadra Juventus sottolineando come non tutto sia chiaro ...