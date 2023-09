Domenica In | chi sarà l' ospite a sorpresa di Mara Venier

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Grandi manovre a "In". Nella puntata del contenitorele che andrà in onda il prossimo 24 settembre sono previsti ospiti davvero attesissimi. Dopo le esternazioni diche ha "protestato" perché a "Belve" gli ospiti raccontano tutto mentre da lei mettono paletti, Davide Maggio anticipa che tra qualche giorno i riflettori si accenderanno proprio su Francesca Fagnani. Da martedì 26 settembre, infatti, Fagnani debutterà in prima serata su Rai2 con la nuova stagione del suo "Belve". Ma le sorprese non sono finite qui. Sui divanetti di "In" siederà anche Piero Chiambretti che sogna un ritorno in Rai. E cispazio anche per Salvo Sottile che affronterà lo spinoso caso giudiziario legato all'eredità di Gina Lollobrigida.