Djorkaeff | «Inter tra le favorite | ma è impossibile sapere oggi chi vincerà la Champions»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Youri, ex talentuoso fantasista dell’, ha così parlato in vista dell’esordio indei nerazzurri Youriè stato uno dei grandi talenti della nazionale francese e ha vestito la maglia dell‘. A La Gazzetta dello Sportracconta i giocatori transalpini che sui apprestano a fare il loro debutto in nerazzurro inLeague nella sfida con la Real Sociedad.TRA LEIN– «ora pensare chi possa vincere a giugno. Laè talmente lunga, imprevedibile, basata su dettagli e sul momento di forma in un determinato momento. Certo, quali siano le big europee lo sappiamo tutti e per storia e qualità ...

Curiosità: Youri Raffi Djorkaeff (Lione, 9 marzo 1968) è un ex calciatore francese, di ruolo centrocampista o attaccante, campione del mondo nel 1998 e campione d'Europa nel 2000 con la nazionale francese.

... Youri- attaccante franco - armeno ex, oggi ai vertici della FIFA - ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le principali dichiarazioni con riferimento ai ...... ha ricordato il calabrese a proposito della gestione Hodgson, la stessa che portò l'a cedere ... L'allenatore gli impone di giocare a destra o di andarsene, sarebbe arrivatoal suo posto.

Il giorno in cui l'Inter si prepara a scendere in campo contro la Real Sociedad nel primo match di Champions League della stagione, Youri Djorkaeff - attaccante franco-armeno ex Inter, oggi ai vertici ...