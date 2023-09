“Disoccupati organizzati” | da Napoli arriva la protesta a Roma

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Aè andata in scena unacontro l’abolizione del reddito di cittadinanza. Abbiamo raccolto le dichiarazioni dei presenti e la replica del ministro Urso. Da, dalle periferie del capoluogo campano a Piazza Santi Apostoli. Unaautorizzata che ha a che fare con coloro che sono ora senza reddito di cittadinanza oda anni. Si definiscono “”. Tra loro, stamattina erano in centinaia, anche chi la scorsa settimana ha guidato l’occupazione del Pantheon. Aè andata in scena una nuova– Notizie.com –Le forze dell’ordine hanno presidiato la manifestazione, ci sono stati anche alcuni attimi di tensione. Notizie.com ha raccolto le interviste di chi ...

Curiosità: I disoccupati organizzati, furono un'organizzazione di lotta e di protesta popolare, nata a Napoli verso la metà degli anni '70 del secolo XX.

Napoli . Tafferugli tra i manifestanti e le forze dell'ordine in piazza Santi Apostoli a Roma. Momenti di tensione alla manifestazione deidel Movimento 7 novembre partiti questa mattina da Napoli. La manifestazione, come spiegato dai movimenti nei giorni scorsi, era stata organizzata per protestare contro il ...Nel dettaglio, i bonus per isi possono suddividere in tre grandi gruppi: da una parte ... dall'altra le politiche attive , percorsi di orientamento e formazione al lavoroda ...

