Disney pronta ad affrontare i cambiamenti del mercato

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Comesi prepara all’era post-televisiva Le Figaro, di Caroline Salle, pag. 26 Rob Figer non ha colto di sorpresa nessuno. Da mesi l’amministratore delegato dellalancia gli stessi segnali al. L’industria deve prepararsi a un futuro in cui la televisione tradizionale sarà cancellata dagli schermi. Una “tragedia” che spera di capitalizzare. Un anno fa, il rispettato boss aveva annunciato l’inizio dello show, prevedendo che la televisione lineare si stava avvicinando a un “grande precipizio”. Ma all’epoca, con Bob Iger che doveva ancora prendere le redini della, nessuno lo considerava un possibile percorso. Finché non è stato riconfermato due mesi dopo, nel novembre 2022. Quest’estate, in occasione della conferenza annuale di Allen e Cas tenutasi a Sun Valley, Rob ha iniziato il secondo ...