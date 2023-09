Direttore di una banda steso dal taser dalla polizia di fronte ai bambini | violento arresto in Alabama

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È stato une inaspettato, dipiccoli e con l’utilizzo delquello che ha riguardato Johnny Mims,delladella Minor High School, una scuola superiore dell’(Usa). Le accuse nei suoi confronti sono quelle di condotta ostile, resistenza all’e molestie in seguito all’incidente, in particolare per essersi rifiutato di impedire ai suoi studenti di suonare mentre la gente usciva dallo stadio dopo una partita di football e il suoè stato ripreso in un video alquanto scioccante pubblicato poi sui social media. Come ricostruisce La Stampa, ladi Birmingham sostiene che Mims si è rifiutato di dire alla sua band di smettere di ...