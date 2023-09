Dieci nuovi bus elettrici | ora il 58 | 6% della flotta Atb è diesel free

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bergamo. All’internoSettimana EuropeaMobilità che per l’anno 2023 ha come obiettivo di sensibilizzare sul tema del Risparmio Energetico, ATB ha presentato nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre 10autobus. Un percorso, quelloconversione, avviato nel 2018 con l’ingresso dei primi 12 autobuse che oggi, con l’ingresso deimezzi, porta laal 58,6%, con l’obiettivo entro il 2023 di una completa conversione. Imezzi, operativi dallo scorso 12 settembre, sono dotati di 10 pacchi di batterie da 350 Kw che garantiscono un’autonomia di marcia di circa 400 km. ...

Curiosità: I Nuovi-nuovi è un movimento artistico italiano così denominato in occasione di una mostra curata dal critico d'arte Renato Barilli (insieme ai collaboratori Francesca Alinovi e Roberto Daolio) presso la Galleria d'arte moderna di Bologna nella primavera del 1980.

Ci saranno deipezzi sulla mia vettura, e questo è sicuramente entusiasmante. A Singapore avevo un buon passo e ho recuperatoposizioni, quindi spero di migliorare quella prestazione e ...Dopoanni, non ha alcun senso continuare a parlare di emergenza. Che quadro abbiamo di fronte... prigioniera di una visione italocentrica in un mondo globale in cui stanno emergendoattori ...

Dieci anni di fallimenti a Lampedusa - Annalisa Camilli - L'Essenziale Internazionale

Dieci nuovi sbarchi a Lampedusa Corriere del Ticino

Il 3 ottobre 2013 a Lampedusa 368 persone morirono in un naufragio e le istituzioni promisero che non sarebbe più successo. Dieci anni dopo, i morti nel Mediterraneo sono più di 26mila e l’isola è più ...I dati della Rete Ricibo: nonostante l'aumento delle persone in difficoltà economica, ogni anno vengono gettate enormi quantità di cibo, con costi anche a livello di smaltimento ...