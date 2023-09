Diana | morta di stenti | la madre in aula “pensavo che il latte bastasse”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La storia diPifferi, la bambina di 18 mesi lasciata morire didalla propria, Alessia Pifferi di anni 38, è uno di quesi casi di cronaca nera che, una volta raccontati, ti entrano sotto pelle, per rimanere attaccati nei meandri del cuore, perché gli ultimi giorni di vita di questa bambina sono peggio di qualsiasi sceneggiatura di un film dell’orrore. Con un’unica grande differenza: quello che è accaduto aè la realtà. Lasciata da sola per sei lunghi giorni da quella che, di fatto, avrebbe dovuta proteggerla e accudirla, dentro a un lettino con accanto un biberon pieno di tranquillanti, per toglierle anche la possibilità con un lungo pianto di farsi sentire dai vicini e salvarsi, questo cucciolo d’uomo è riuscita a sopravvivere per 144 ore in solitudine, per poi chiudere gli occhi e non ...