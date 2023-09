Di Maio sceicco d' Arabia | tesoretto di 1 | 8 milioni per 21 mesi di attività

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quanto pagano i contribuenti europei per il Grand Tour arabico di Luigi Di? La risposta si trova all'art.5 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio scorso: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al mandato dell'RSUE (Rappresentante Speciale della UE) per il periodo in questione dal primo giugno 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 1.800.000 euro». Un milione e ottocentomila euro per 21di lavoro. È bene ricordare che l'ex ministro degli Esteri italiano oggi percepisce uno stipendio di circa 16mila euro al mese. Soldi compresi nel budget di 1,8che serve a Dianche per pagare l'interache è chiamato a svolgere nei Paesi del Golfo, a partire dal "team" che lo supporta. Come si legge ancora nell'atto di nomina, ...