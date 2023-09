Di Lorenzo non ci sta | la risposta in diretta spiazza tutti

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il Napoli vince a Braga, inaugurando con 3 punti la propria stagione europea, tra gli uomini decisivi, Giovanni Di. Braga 1, Napoli 2, grazie alle reti di Die ad un autogoal dei padroni di casa, i campioni d’Italia in carica hanno ottenuto i primi 3 punti del girone. Le parole del capitano Intervistato ai microfoni di Infinity, Giovanni Di, uno dei migliori in campo ed autore del goal del primo vantaggio partenopeo, ha commentato la sfida. “In Europa tutte le partite sono difficili, abbiamo creato tante palle goal e non le abbiamo concretizzate, è stata una vittoria sofferta” – esordisce così il capitano azzurro, confermando che in Europa non esistono gare banali, il terzino, si è successivamente soffermato sulle difficoltà incontrate dal team soprattutto nella ripresa e sulle voci che metterebber in ...

Per la veritàpare essere con gli azzurri neppure Anguissa : tra i migliori e decisivo nella ... C'è il capitano Di, al solito: è lui in finale di primo tempo, quando la verve offensiva del ...Bruma 6,5 : contro Diriesce a sfondare mai però è suo il gol del momentaneo 1 - 1 quando è bravo a staccare in anticipo di testa su Juan Jesus. Jorge 6 : una buona prova tutto sommato, ...

Intervenuto ai microfoni Infinity ha parlato nel post partita Giovanni Di Lorenzo. Ecco le sue parole: “Abbiamo creato un po’ di palle gol ma non siamo riusciti a sfruttare. In Europa le partite sono ...Nel finale, il Braga sfiora il pareggio a pochi istanti dal fischio finale colpendo un palo con Pizzi, ma Di Lorenzo e compagni possono tirare un sospiro di sollievo. Il risultato non cambierà più.