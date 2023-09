Di Lorenzo goleador | è primo in una speciale classifica

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Diha realizzato più gol di ogni altro difensore nelle ultime due edizioni della Champions League. CHAMPIONS LEAGUE– Con la rete segnata contro il Braga, il capitano del Napoli Giovanni Diha stabilito un nuovo primato personale. Il terzino azzurro, infatti, è il difensore che ha realizzato più gol nelle ultime due edizioni della UEFA Champions League. Un traguardo straordinario per il numero 22, diventato ormai un punto fermo sia della squadra partenopea che della Nazionale italiana. Disi sta affermando come uno dei migliori difensori d’Europa, non solo per le sue doti difensive ma anche per la capacità di rendersi pericoloso in fase offensiva. La rete in terra portoghese è solo l’ultima di una lunga serie. Nella passata edizione Diaveva già messo a ...