Di Lorenzo è il difensore che ha realizzato più gol nelle ultime due edizioni di Champions

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il Napoli passa in vantaggio al 46? con Giovanni Di! Traversone del capitano sul secondo palo, Osimhen di testa fa la sponda per Diche sii coordina e calcia col mancino: la palla sbatte sulla parte bassa della traversa e finisce in fondo al sacco! Tutti gli azzurri si abbracciano sotto la panchina di Garcia, gran segnale di unione del gruppo. Con il gol messo a segno il capitano del Napoli raggiunge una preziosa nuova statistica come riportato da Opta Giovanni Diè ilche hapiù golduedella UEFALeague. Prezioso. 3 – Giovanni Diè ilche hapiù gol...

Curiosità: Lorenzo Pirola (Carate Brianza, 20 febbraio 2002) è un calciatore italiano, difensore della Salernitana e della nazionale Under-21 italiana, di cui è capitano.

NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; ...quinta 'Coppa dalle grandi orecchie' In quella squadra gioca anche Paolo Maldini come...Debutto rinviato, dunque, per ilbrasiliano che con tutta probabilità sarà lanciato in ... Artur Jorge Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Di, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, ...

Braga-Napoli 0-1 LIVE: la sblocca Di Lorenzo Sky Sport

Lorenzo Moretti, difensore della Triestina, analizza la sconfitta per 2-1 contro la Pergolettese: "Sicuramente siamo andati in difficoltà nella prima parte, poi abbiamo reagito e ...Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8: "Garcia deve stare attento alla comunicazione. Non puoi dire dopo che Di Lorenzo segna che il capitano lo scegli tu o che Osimhen dopo una dop ...