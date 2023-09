Di che cosa parliamo quando parliamo di morte

Leggi su ilpost

(Di mercoledì 20 settembre 2023) «Le persone che frequentano un Death Café spesso non si conoscono e pensano che parlare diserva a vivere più intensamente la propria vita. Si mangia e si beve anche per questo: sei in un momento conviviale, non in un luogo in cui chiedere aiuto.l'incontro riesce bene si ride, si parla degli spazi in cui la vita esiste nonostante la, si racconta per esempio che "nella clinica di cure palliative in cui lavoro si celebrano un sacco di matrimoni". È sconsigliata la partecipazione a chi abbia appena subìto un lutto, abbia una malattia terminale, o magari pensieri di suicidio»