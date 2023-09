Designazioni quinta giornata Serie A 2023 2024 | Empoli-Inter a Marcenaro | Sassuolo-Juventus a Colombo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Learbitrali delladel campionato di. Una tre giorni importante per il massimo campionato italiano con partite che diranno di più anche per il proseguo del torneo: il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Matteodella sezione di Genova per. Mentre sarà Marco Guida a fischiare in Torino-Roma.della sezione di Como dirigeràe Matteo Marchetti di Ostia fischierà in Milan-Verona. Ecco tutte le scelte. LEDELLASALERNITANA-FROSINONE ...

Curiosità: La designazione ufficiale dei diversi tipi di aeromobili in servizio con l'USAF, l'U.S. Navy, l'USMC e l'USCG include prototipi, pre-produzioni e velivoli di serie.

Learbitrali per lagiornata del campionato di Serie B 2023/2024 in programma dal 15 al 18 settembre: i precedenti L'Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli ...Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato learbitrali relative allagiornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa - Bari, in programma sabato 16 settembre (ore 14.00) all'Arena Garibaldi Stadio "...

La squadra arbitrale di Daniele Orsato racconta la propria ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Serie BKT 23/24: Venezia-Spezia, le designazioni Spezia Calcio

Dopo aver annunciato i nomi per le sfide di martedì, la Uefa ha reso note le designazioni per le partite che si disputeranno ... con una squadra italiana invece per Gözübüyük, alla sua quinta edizione ...Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie B 2023/2024 in programma dal 15 al 18 settembre: i precedenti ...