Dentro al laboratorio tessile inclusivo che fa gola alle maison

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A Uggiano, poco fuori dal paesino di 4.395 abitanti nel profondo della provincia leccese, c’è un posto nel quale la questione meridionale che afflisse Gramsci, si è risolta (o almeno, ci sono prove abbastanza convincenti per affermarlo). La ricetta è del 1901, mischia psicologia montessoriana e metodo Steiner, femminismo e genius loci. «Quelle come le fondatrici, dmie parti le chiamiamo F’iminazze», asserisce non senza un certo orgoglio Maria Cristina Rizzo, ex sindaco di Uggiano e oggi presidente della Fondazione Le Costantine, riferendosi alla dinastia matriarcale che ha dato vita al progetto, una mezcla di apulo-americane attive nel movimento emancipazionista di inizio del secolo scorso. Se oggi, infatti, le creazioni de Le Costantine – borse, tessili, ciabatte e tracolle, ma anche tappeti e tovagliette – hanno attratto l’attenzione di principesse, ...