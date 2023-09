Dengue | situazione preoccupante | aumentano i casi in Italia

(Di mercoledì 20 settembre 2023), lainizia a farsi sempre di piùnel nostro Paese: istanno aumentando con il passare dei giorni. Gli ultimi aggiornamenti Non c’è solamente il Covid (aumento impressionante dei positivi) che torna a preoccupare nuovamente il nostro Paese. Senza dimenticare neanche l’episodio di positività nell’ospedale di Genova in merito al “Vaiolo delle Scimmie“. Adesso un’altra preoccupazione arriva direttamente daidi. Gli stessi che sono in aumento in. A comunicare il tutto, con una nota ufficiale, ci ha pensato direttamente l’Istituto Superiore di Sanità (Iss).(Ansa Foto) Notizie.comIconfermati sono arrivati a quota 27. La preoccupazione, però, è che questo numero (con il ...

Curiosità: La febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. Il virus esiste in cinque sierotipi differenti (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, DENV-5) e generalmente l'infezione con un tipo garantisce un'immunità a vita per quel tipo, mentre comporta solamente una breve e non duratura immunità nei confronti degli altri. L'ulteriore infezione con un altro sierotipo comporta un aumento del rischio di complicanze gravi.

Persino durante la Guerra fredda laera più prevedibile di quanto sia ora." Sono parole ... insieme a epidemie die malaria. Proprio sugli aiuti si era speso Guterres aprendo il ...... in aggiunta a focolai die malaria, in un contesto ad elevato rischio epidemico e di ... Laha messo in ginocchio l'assistenza sanitaria di tutto il paese, malgrado gli enormi sforzi ...

L'infettivologo Antinori spiega a Fanpage.it quando sarà utile il ... Fanpage.it

Aumentano i casi di febbre Dengue in Italia diffusa dalle zanzare: quali sono i sintomi La Gazzetta dello Sport

Secondo i team dell’UNHCR nello stato del White Nile in Sudan, sono morti oltre 1200 bambini rifugiati sotto i cinque anni, in nove insediamenti, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 14 settembr ...I dati dei contagi da febbre Dengue proseguono la propria corsa con 21 nuovi casi registrati in una sola settimana in Lombardia ...