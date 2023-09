Dengue Italia | nuovo caso ad Arezzo

(Di mercoledì 20 settembre 2023), 20 set. - (Adnkronos) - Altrodi virusad, contratto in altro Paese, e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione della zona di via Leone Leoni, dove il paziente ha soggiornato prima del ricovero e l'area circostante l'ospedale San Donato. L'intervento sarà effettuato nella notte tra le 23:00 di mercoledì 20 e le 5:00 di giovedì 21 settembre e indi pioggia nella notte successiva. Come di consueto, il dispositivo prevede che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell'arco di 200 metri dalla struttura sanitaria e dalla zona identificata di via Leone Leoni, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia ...

Curiosità: La febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. Il virus esiste in cinque sierotipi differenti (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, DENV-5) e generalmente l'infezione con un tipo garantisce un'immunità a vita per quel tipo, mentre comporta solamente una breve e non duratura immunità nei confronti degli altri. L'ulteriore infezione con un altro sierotipo comporta un aumento del rischio di complicanze gravi.

