De Rosa | “”Napoli | è ora di imparare a soffrire e avere pazienza E’ tristissimo quanto sta accadendo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’ex calciatore del, Gaetano De, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, analizzando il difficile momento del. Gaetano De, ex difensore del, è intervenuto nel popolare programma “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo, condividendo le sue riflessioni sul presente del club partenopeo. Departe dall’imminente incontro di questa sera con il Braga soffermandosi poi sul cambio di allenatore. Secondo l’ex giocatore l’arrivo di Rudi Garcia ha rappresentato l’inizio di un nuovo ciclo per il, e i nuovi cicli richiedono tempo per svilupparsi appieno. Ha espresso profonda tristezza nel constatare un diffuso atteggiamento pessimista tra i tifosi, specialmente dopo la straordinaria stagione dello scorso anno e la conquista dello ...