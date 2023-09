De Luca | “Senza il tunnel non velocizziamo i treni Napoli-Sorrento”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le decisioni di Castellammare non sono un problema che dovremo affrontare. Noi vogliamo ridurre i tempi di percorrenza dadi mezz’ora con i mezzi della Circumvesuviana però per farlo bisogna eliminare qualche passaggio a Livello. Se vogliamo stare così possiamo continuare il tempo di tragitto di 2 ore”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Dea margine della conferenza stampa del “Campania Libri Festival”. Deha spiegato che sulla Circumvesuviana “idella Stadler li abbiamo già comprati e stiamo ormai ricevendobellissimi. Ma se ogni 2 km del tragitto c’è un passaggio a livello, i tempi di percorrenza restano lunghi. In Italia purtroppo quando siamo alla vigilia della campagna elettorale c’è un guaio ...