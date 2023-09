Davide Mazzanti | “Con la Thailandia è stato match difficile”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Quarto successo in altrettante gare e Italia che viaggia a punteggio pieno nella pool C del torneo preolimpico. Le azzurre ieri hanno superato laper 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18), rischiando però qualcosa in più rispetto a quanto aspettato. Merito della compagine asiatica, cresciuta notevolmente nell’arco di questi anni. Protagonista assoluta di giornata Antropova, autrice di 34 punti, e bilancio tratto poi dal commissario tecnicoche ha parlato così in sala stampa. (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste alcune delle parole del CT riprese dalla FIPAV: “È stata una partitaperché volevo provare a murare e difendere in un modo che però non ci ha consentito di avere una fase break efficace. Questo ci ha fatto perdere ritmo che però siamo riusciti a recuperare ...

Curiosità: Davide Mazzanti (Fano, 15 ottobre 1976) è un allenatore di pallavolo italiano, commissario tecnico della nazionale italiana femminile.

