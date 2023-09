David Brown - EMastered | la prima Mini diventa elettrica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'ingleseAutomotive, già autrice di diversi restomod su base, presenta la. Il nome fa riferimento alla propulsione, che in questo caso sostituisce quella endotermica per offrire una nuova soluzione di mobilità urbana... decisamente particolare. In Inghilterra le prime consegne sono previste in autunno ed è già possibile prenotare un esemplare con prezzi adatti ad appassionati particolarmente danarosi: si parte infatti da 125.000 sterline, pari a circa 144.500 euro al cambio attuale. Solo 177 km di autonomia. L'assunto base del progetto era quello di mantenere lo stesso peso di 640 kg del modello originale, un target difficile da ottenere sulle elettriche: lac'è riuscita adottando un motore singolo ...

Persone

David Brown – atleta paralimpico statunitense

– atleta paralimpico statunitense David Brown – bassista statunitense

– bassista statunitense David Alistair Brown – calciatore inglese

– calciatore inglese David Brown – canottiere statunitense

– canottiere statunitense David Brown – cantante statunitense

– cantante statunitense David Brown – imprenditore britannico

– imprenditore britannico David Brown – produttore cinematografico e televisivo statunitense

– produttore cinematografico e televisivo statunitense David Brown – tennista canadese

– tennista canadese David Brown – musicologo statunitense

Dave Brown (1933-2009) – allenatore di pallacanestro statunitense

(1933-2009) – allenatore di pallacanestro statunitense Dave Brown (1953-2006) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo cornerback

(1953-2006) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo cornerback Dave Brown (1970-) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo quarterback

Altro

David Brown Engineering Limited – azienda britannica di trasmissioni ad ingranaggi e macchine varie

Pagine correlate

David Browne

