Daniele e Oriana | la produzione li fa incontrare | “Lui era irrequieto”

(Di mercoledì 20 settembre 2023)Dal Moro eMarzoli hanno portato il loro show itinerante nella Casa del Gran Hermano Vip dove lei è una concorrente e lui è entrato per farle una sorpresa. Laperò, che mille ne sa, ha messo la venezuelana davanti a una tentazione: accettare di vedere per tre minutiin cambio di 12 mila euro del montepremi finale. Lei, nonostante inizialmente avesse manifestato la volontà di accettare, alla fine ha rifiutato scoppiando in una crisi di pianto. Lui per questo motivo è stato portato via e col microfono aperto ha iniziato a urlare bestemmiando in italiano. “Ho capito Dio c***e ma io non posso tornare a casa così, hai capito?“. Poco dopo il concorrente Alex Caniggia parlando con i suoi coinquilini ha aggiunto: “Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva ...