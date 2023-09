Dall'Arabia a Francia e Turchia | Papu Gomez riflette sul futuro | il Monza

Curiosità: L'Arabia Saudita (in arabo , al-Saudiyya o al-Suudiyya), ufficialmente conosciuta come Regno dell'Arabia Saudita (in arabo , al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saudiyya), è il più grande Stato arabo dell'Asia occidentale per superficie (circa 2,15 milioni di km², che costituiscono la maggior parte della Penisola arabica) e il più grande del mondo arabo dopo l'Algeria. La popolazione ammonta a circa 36 milioni di abitanti e il Paese si pone al terzo posto a livello mondiale per numero di immigrati ricevuti sul proprio territorio (2020). Confina con la Giordania e l'Iraq a nord, il Kuwait a nord-est, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti a est, l'Oman a sudest, lo Yemen a sud, il mar Rosso a ovest e il Golfo Persico a est.

Il programma della Bild 'English Week' ha rivelato in esclusiva che l'attaccante inglese aveva un'offerta estremamente redditiziaSaudita prima del suo trasferimento a Monaco. Al - Hilal ...... favorita questa volta'intercessione rus sa. Una volta formalizzato il 'reintegro', ha riferito 'Bloomberg' sulla base di confidenze rese da fonti diplomatiche,Saudita ed Emirati Arabi ...

BiciRoma23, una pedalata a Roma promossa dall'Arabia Saudita - Il ... Il Sole 24 ORE

Kane ha detto no a 100 milioni di dollari dall'Arabia Saudita (Bild ... IlNapolista

Nonostante la sua uscita di scena dal calcio europeo, Cristiano Ronaldo continua ancora a far parlare di se e questa volta non per l'ennesima rete o per un.In queste ultime ore dalla Spagna sta circolando una notizia che vorrebbe l'ex calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, tra i papabili esordienti nel roster della WWE.