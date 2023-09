Dalla Spagna | il Liverpool sulle tracce di Rodrygo

Curiosità: La Spagna (in spagnolo España; in basco Espainia; in catalano Espanya; in galiziano: España), il cui nome ufficiale è Regno di Spagna (in spagnolo Reino de España; in basco Espainiako Erresuma; in catalano Regne d'Espanya; in galiziano: Reino de España), è uno Stato sovrano, membro dell'Unione europea dal 1986. Monarchia costituzionale, la Spagna si trova all'estremità occidentale dell'Europa e occupa buona parte della superficie della penisola iberica. Ha una superficie di 505941 km² e nel 2020 contava 47 431 256 abitanti. Confina a nord-est con la Francia (da cui è separata dalla catena dei Pirenei) e Andorra, a sud con il possedimento britannico di Gibilterra, a ovest con il Portogallo e, tramite le sue exclave di Ceuta e Melilla, con il Marocco. È inoltre bagnata a nord dall'oceano Atlantico e a sud dal mar Mediterraneo.

...e Portogallo, rappresentando uno dei poli formativi più importanti a livello europeo. . "La decisione di aprire sedi fisiche in Italia deriva principalmentevolontà del gruppo di ...Tali proposte sono sostenute sia dal governo chemaggior parte della società '. Infine, il premier iberico ha concluso: ' L'obiettivo del governo è tutelare le giocatrici e le nostre ...

Caso Rubiales, Hermoso furiosa: non è stata convocata dalla Spagna. “Nulla è cambiato” Il Fatto Quotidiano

Clamoroso dalla Spagna: "Ronaldo farà parte della WWE" Corriere dello Sport

Nell'ambito del programma Halcon II, la Spagna ha ordinato 25 ulteriori velivoli Eurofighter per sostituire gli EF-18AM/BM Hornet.Letizia di Spagna ha sfoggiato un outfit raffinato e all'ultima moda: un total balck ricco di dettagli: scopri gli scatti migliori ...