Dalla platea dell’Onu ai decisori Ue Cosa dirà Giorgia Meloni a New York

(Di mercoledì 20 settembre 2023) C’è il Mediterraneo (e quindi la direttrice africana) nella prima volta da premier diall’Onu, non solo occasione di spiegare come l’Italia intende affrontare le nuove e le vecchie sfide, ma soprattutto di sottolineare il ruolo peculiare del continente nero “geopoliticamente” incastonato in questo preciso momento. Le emergenze legate ai flussi migratori si sono trasformate in consuetudine, stando ai numeri del primo semestre di quest’anno, e il dato di Lampedusa è lì a dimostrarlo. Il premier ha assicurato che non permetterà la trasformazione dell’Italia in un campo profughi, proprio mentre l’isola tra Sicilia e Libia assomiglia sempre più all’isola greca di Lesbo, che cinque anni fa assunse lo status di lazzaretto d’Europa. In questo senso vanno letti i proficui incontri che il premier ha tenuto con i presidenti di Guinea Bissau, ...