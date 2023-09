Dal Pd cinque proposte contro il carovita

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Redistribuire l'extra gettito fiscale dei carburanti, congelare l'indicizzazione degli affitti per il 2024, rifinanziare il bonus sociale luce e gas, interventiil caro scuola. Il Pd ha presentato le sue “il”.“Presentiamo un pacchetto didel Pd a sostegno del potere di acquisto delle famiglie che sono in difficoltà, veniamo da anni difficili, prima la crisi pandemica, poi la guerra in Ucraina, la crisi energetica, quindi riteniamo urgente intervenire a sostegno del potere acquisto famiglie – ha detto la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein -. Leggevo che il ministro Urso ha detto che da un anno aspetta le nostreilma ricordiamo che al ...