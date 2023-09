Da Rampulla a Provedel | quando i portieri segnano gol iconici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La grandezza del gesto non sta tanto nella sua esecuzione, quanto nel significato che si porta dietro. Perché nel calcio non c’è niente di più straniante che vedere un portiere gonfiare il sacco avversario. È qualcosa che va oltre la semplice idea di ribaltamento della narrazione. Perché stravolge il senso stesso del gioco. L’uomo che per tutta la carriera non deve far altro che strozzare in gola l’urlo di gioia agli avversari si prende il lusso di far esplodere di felicità uno stadio intero. È il gregario che diventa leader, la retroguardia che diventa prima linea e inizia a suonare la carica. I gol segnati daitrascendono la cronaca sportiva. Tendono alla letteratura. Perché spaccano a metà schemi e moduli, perché riportano tutto a qualcosa di primordiale, legato all’istinto di sopravvivenza, alla capacità dell’uomo disperato di trovare soluzioni ingegnose ...