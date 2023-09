Curiosità: Poirot e la strage degli innocenti (titolo orig. Hallowe'en Party) è un romanzo poliziesco di Agatha Christie, pubblicato per la prima volta nel novembre 1969, con una dedica a P.G. Wodehouse. Vi compaiono l'investigatore Hercule Poirot e la scrittrice Ariadne Oliver.

Gli Avengers in fondo sono sempre esistiti, solo si vestivano meglio. Si chiamavano Sherlock Holmes, Maigret,Marple e, tanto per citarne alcuni. Dalla produzione letteraria di genere del XX secolo il cinema potrebbe trarre storie per decenni e prosperare tranquillo, creando tanti franchise che in ...... una delle scrittrici più celebri e influenti del ventesimo secolo, autrice di ben 66 romanzi gialli, madre artistica anche diMarple. Quello di Herculeè un personaggio unico nel suo ...

Da Poirot a Miss Marple, il mondo misterioso di Agatha Christie ilGiornale.it

Libri di Agatha Christie: i gialli da leggere assolutamente AMICA - La rivista moda donna

Creatrice di personaggi indimenticabili come Hercule Poirot e Miss Jane Marple, la Christie è tra le scrittrici di romanzi gialli più lette al mondo. Nella sua vita, ha visto due Guerre Mondiali, ...Poirot has recently been portrayed by Kenneth Branagh in Murder on the Orient Express (2017), Death on the Nile (2022), and most recently in A Haunting in Venice (2023).