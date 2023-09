Cusano | Sagra dei Funghi a rischio | non sussistenti le condizioni minime di sicurezza pubblica

Curiosità: Bresso (Bress in dialetto milanese, AFI : ['brs]) è un comune italiano di 26 031 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia, totalmente conurbato con il capoluogo e confinante con Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino. Il comune fa parte del territorio del Nord Milano.

Date e programma della prossima edizione:dei Funghi aMutri . Per concludere la nostra carrellata di eventi legati ai funghi porcini in Italia andiamo in Sicilia, per la precisione a ...Informazioni utili, date, orari per partecipare allaNome:dei Funghi Dove:Mutri (Benevento). Date: dal 22 settembre al 15 ottobre 2023. Biglietto: ingresso gratuito. Tipologia: ...

Cusano Mutri, mancano le condizioni minime per lo svolgimento ... anteprima24.it

Sagra dei funghi, a Cusano Mutri c'è la 43esima edizione OndaWebTv

Il conto alla rovescia è cominciato e a Cusano Mutri fervono i preparativi per la 43esima edizione della Sagra dei Funghi, che si terrà dal 22 settembre al 15 ottobre.