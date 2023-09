Cusano Mutri | mancano le condizioni minime per lo svolgimento della ‘Sagra dei Funghi 2023’

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresieduta dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, si è svolta nella mattinata odierna una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato, oltre al Questore, dr. Edgardo Giobbi, al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, col. Enrico Calandro e al Comandante provincialeGuardia di Finanza, col. Eugenio Bua, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Raffaella Pezzimenti ed il Sindaco di, dr. Giuseppe Maria Maturo. L’attenzione del Consesso si è incentrata sulla “Sagra dei2023”, programmata dal 22 settembre al 15 ottobre prossimi. Nella circostanza, si è proceduto alla disamina del piano operativo e di emergenza presentati dal Comune il 15 settembre scorso in relazione ai rilievi ed alle ...

Curiosità: Cusano Mutri è un comune italiano di 3 748 abitanti della provincia di Benevento in Campania.

Ci spostiamo a, in provincia di Benevento, dove la Sagra dei Funghi è un appuntamento molto atteso che si svolge nella suggestiva cornice di uno dei borghi medievali più belli della ...... lucrando quindi i relativi importi, con conseguente danno per i venditori; tale attività veniva a colpire i territori della Valle Telesina (in particolare, Telese Terme,, Amorosi, ...

Cusano Mutri, mancano le condizioni minime per lo svolgimento ... anteprima24.it

Sagra dei funghi, a Cusano Mutri c'è la 43esima edizione OndaWebTv

A Cusano Mutri l’inizio dell’anno scolastico è posticipato di un giorno alla scuola dell’infanzia di contrada Mandre, che ospiterà i bimbi dell’asilo. Una decisione assunta dal sindaco Maturo per cons ...Il conto alla rovescia è cominciato e a Cusano Mutri fervono i preparativi per la 43esima edizione della Sagra dei Funghi, che si terrà dal 22 settembre al 15 ottobre.