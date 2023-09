Curling | i Mondiali 2024 maschili e di doppio misto si disputeranno a Osterlund

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilritorna in quel di. La mitica Arena del ghiaccio svedese sarà infatti nuovamente teatro dei Campionati, ospitando la rassegna iridata delsia per ciò che concerne la gara maschile e quella relativa al. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre. Si tratterà della seconda volta nel giro di sei anni. Nel 2018 infatti il capoluogo dell’omonima municipalità e della contea di Jämtland aveva già organizzato i Campionati di, vinti dalla svizzera di Michéle Jaggi e Sven Michel. Una scelta accolta con estrema soddisfazione da parte di Eeva Roethlisberger, responsabile delle competizioni della WorldFederation che ha commentato l’assegnazione con ...

Curiosità: Il curling è uno sport di squadra nel quale si gioca sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigate, dette semplicemente sassi o pietre (stone in inglese), dotate di un'impugnatura. I giocatori, suddivisi in due squadre, fanno scivolare queste pietre su un pavimento di ghiaccio verso un'area di destinazione, detta casa, contrassegnata da tre anelli concentrici.

... l'azienda leader nella produzione di pneumatici Off - Highway, ha ampliato il suo impegno nel mondo deldiventando Title Sponsor delle prossime tre edizioni deiche avranno luogo in ...Il doppio misto difarà parte del programma dei GiochiUniversitari invernali della FISU che si terranno a Torino, in Italia, dal 13 al 23 gennaio 2025. Torino 2025 sarà la decima Universiade in cui ...

Torino ospiterà nel 2025 le prossime Universiadi Invernali e mercoledì 20 settembre, in occasione dell'IDUS Giornata Internazionale dello Sport Universitario, il Palavela apre al pubblico per una sera ...Arriva una notizia importante per tutti gli amanti degli sport invernali. La disciplina del curling misto è infatti inserita nel programma dei Giochi Mondiali Universitari invernali della FISU, rasseg ...