Cuccioli di Amarena | al Sicuro nel Parco Nazionale | Ma Senza Interventi Umani

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'Aquila - Ild'Abruzzo, Lazio e Molise interviene per dissipare le preoccupazioni e le speculazioni degli ultimi giorni riguardo al destino deidi, rimasti orfani dopo che la loro madre è stata uccisa a San Benedetto dei Marsi alla fine di agosto. I due giovani plantigradi, di circa 8 mesi, sono attualmente alall'interno dele godono di un costante monitoraggio. I guardiadedicano particolare attenzione a questi, confermando che "al momento stanno bene, continuano ad alimentarsi, a muoversi, a giocare e sono stati avvistati, anche da cittadini del territorio, di notte e anche di mattina presto". Dopo la sparatoria che ha privato idella madre, sono scappati e per un ...

Curiosità: L'orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus Altobello, 1921) è un mammifero onnivoro della famiglia degli Ursidi: si tratta di una sottospecie dell'orso bruno comune endemica dell'Italia centro-meridionale, nella regione storico-geografica della Marsica, dove, nell'areale centrale corrispondente al parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sopravvive una cinquantina di orsi (secondo i rilievi del 2014, intervallo di fiducia: 95%, dai 45 ai 69 esemplari), più alcuni esemplari in altre aree protette limitrofe, per un totale oscillante fra i 55 e gli 85 orsi.

