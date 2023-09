Ct Nigeria su Osimhen | Ha vacillato davanti all' offerta araba ma poi ha scelto Napoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il ct della, Jose Peseiro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. " All'inizio pensava di andare via, ma poi ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a. E io sono felice di vederlo ancora competere per grandi obiettivi in Europa. Lo ...

Curiosità: Victor James Osimhen (Lagos, 29 dicembre 1998) è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana.

Per laè un bene sia rimasto a Napoli. 'Ma Victor è felicissimo a Napoli. Per il suo percorso di crescita, restare in Europa e mettersi in mostra in Champions resta la strada migliore. È ...... esultanza gol VictorIl ct dellaJosé Peseiro, CT della, che in passato ha allenato proprio il Braga che domani incontrerà il Napoli all'esordio di Champions. Il tecnico ...

The Nigeria Football Federation (NFF) has urged Nigerians to vote for Super Eagles striker, Victor Osimhen in the 2023 The Best FIFA Men's Player award.