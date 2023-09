Ct Nigeria | “Osimhen? Offerta araba lo ha tentato | ma ha preferito Napoli”

Curiosità: Victor James Osimhen (Lagos, 29 dicembre 1998) è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana.

... esultanza gol VictorIl ct dellaJosé Peseiro, CT della, che in passato ha allenato proprio il Braga che domani incontrerà il Napoli all'esordio di Champions. Il tecnico ...... Victore Kvara alla prova Champions, la ripresa del Napoli passa soprattutto da loro due. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, si sofferma sul nigeriano. Dalla, ...

CT Nigeria a Gazzetta: "Osimhen Capisco uno possa vacillare di fronte ad offerte dall'Arabia, ma i soldi non sono tutto" CalcioNapoli24

Il ct della Nigeria: «Osimhen voleva andare via, poi ha deciso di rimanere a Napoli e fare del suo meglio» - ilNapolista IlNapolista

Il commissario tecnico della Nigeria, José Peseiro, ha parlato anche di Victor Osimhen nel corso della sua intervista a Il Mattino.Prima uscita in Champions League per il Napoli campione d’Italia che sfida lo Sporting Braga nella prima giornata del Girone C. Un impegno sulla carta non ...