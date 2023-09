Cronometro donne Elite | Europei ciclismo Drenthe 2023 | data | orario | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mercoledì 20 settembre si aprono glidisu strada, di scena nella regione olandese di. La prima giornata sarà dedicata alle prove contro il tempo e tra queste c’è anche la, con le migliori interpreti della specialità che si contenderanno il titolo europeo lungo un percorso di 29,5 chilometri completamente pianeggiante con partenza e arrivo in quel di Emmen. Campionessa uscente è la svizzera Marlen Reusser, vincitrice delle ultime due edizioni. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte anche a, con una formazione ancora da annunciare e sicuramente orfana della veterana Elisa Longo Borghini. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa....

Curiosità: I Campionati europei di ciclismo su strada sono una competizione di ciclismo su strada organizzata dall'Unione europea di ciclismo (UEC), in cui concorrono ciclisti facenti parte dei Paesi membri dell'UEC stessa. Si disputano gare in linea e a cronometro in tre categorie: Junior, Under 23 e, dal 2016, Élite.

... con un parterre composto da 40 differenti nazioni e 14 titoli in palio tra, Mixed time ... Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo il compito di provarci nella prova regina ; tra le, ...Tra queste anche laElite , che si svilupperà su un percorso di 29,8 chilometri completamente pianeggiante con partenza e arrivo a Emmen. Occhi puntato sulla svizzera Marlen Reusser, ...

Sull'identico percorso di 19.8 km a Emmen solcato in mattinata dagli e dalle juniores, e fra poco dagli Under 23, si è appena conclusa la prova a cronometro degli Europei delle donne U23: supremazia ...Dopo il record del mondo nell'inseguimento su pista e il podio iridato a Glasgow nella crono femminile juniores, in quest'ultima specialità Federica Venturelli si è appena laureata campionessa d'Europ ...