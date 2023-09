Crediti superbonus | spunta il bollino blu | di cosa si tratta

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nessuna proroga per il110% con il Governo che ha bocciato in più occasioni e senza mezzi termini la misura senza possibilità di appello. La conferma è arrivata nelle scorse ore dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che al question time alla Camera ha ribadito che “non è intenzione del governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”.incagliati,ilblu “In merito all’impatto macroeconomico positivo dell’agevolazione in esame – ha aggiunto Giorgetti rispondendo ad un quesito del M5S – occorre precisare che se anche diverse istituzioni, associazioni e centri di ricerca hanno concordato sul carattere espansivo dele delle altre misure di incentivazione edilizia, gli stessi studi hanno sottolineato ...

Curiosità: Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta il 19 maggio 2020 dal governo Conte II. Consiste in una serie di meccanismi d'agevolazione, detrazioni e rimborsi per interventi di natura edilizia, con l'obiettivo di ammodernare costruzioni e infrastrutture migliorandone l'efficienza energetica e al contempo di stimolare e risollevare il settore edile in crisi a causa della pandemia di COVID-19. È risultata una misura economicamente distorsiva e inflazionistica, con benefici relativamente modesti sul piano della riduzione delle emissioni di CO2.

... ha deciso di non impugnare la legge regionale della Basilicata che apre la strada alle società private collegate a Regioni ed enti locali all' acquisto deidel. Già lo scorso 16 ...E il resto Si guarda con (poca) speranza al 2024 per capire le sorti delil prossimo ... Sfumata invece la piattaforma Enel X per acquisirefiscali certificati come certi, liquidi e ...

Superbonus, così si allarga il perimetro delle somme «sotto sequestro» - 24+ 24+

Un bollino blu per favorire lo sblocco dei crediti incagliati legati al superbonus idealista.it/news

Nessuna proroga per il Superbonus 110% con il Governo che ha bocciato in più occasioni e senza mezzi termini la misura senza possibilità di appello. La conferma è arrivata nelle scorse ore dal ministr ...Senza dubbio quello dei crediti incagliati costituisce il problema principale che ruota intorno al Superbonus ed ai bonus edilizi. Le imprese, infatti, starebbero lamentando una pesante mancanza di ...