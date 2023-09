Cpr | rimpatri e missione navale | il piano del governo sui migranti

Sigle

Cardiopulmonary resuscitation – termine in lingua inglese per la rianimazione cardiopolmonare (RCP)

– termine in lingua inglese per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) Construction product regulation – regolamento sui prodotti da costruzione valido in ambito europeo (Regulation No. 305/2011)

– regolamento sui prodotti da costruzione valido in ambito europeo (Regulation No. 305/2011) Reattore nucleare CPR – tipo di reattore nucleare a fissione

Codici

CPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Natrona County International Airport, Casper (Wyoming), Stati Uniti d'America

Mineralogia

Cpr – abbreviazione di cuprite

Musica

CPR – gruppo musicale statunitense

– gruppo musicale statunitense CPR – album dei CPR del 1998

– album dei CPR del 1998 CPR – Brano musicale di cupcakke del 2017

Politica

CPR – Centri di permanenza per i rimpatri

Radio

CPR – Centro di produzione di Radio Rai nella sede storica di Roma in via Asiago 10

Note

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «CPR»

