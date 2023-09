Cpr | De Luca | “Non capiamo cosa vuole realizzare il Governo”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non abbiamo capito ancoravogliail, quindi siamo nell’impossibilità di esprimerci. Noi abbiamo già qui centri di accoglienza”. Così il governatore Vincenzo Desul piano per i Centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti, che prevede la realizzazione di un Centro in ogni regione. “Sono convinto sia un problema drammaticamente complesso, nel quale dovremmo fare uno sforzo per evitare demagogia e propagandismi, come quelli che abbiamo conosciuto da parte dell’attuale maggioranza.Dovremmo trovare una linea di condotta comune nel Paese, perché il tema è di una complessità enorme, epocale”. “Quando avremo capito chefare ilal di là dei titoli e al di là della propaganda, esprimeremo una ...

Leggi Anche Meloni: 'Non permetterò che l'Italia diventi campo profughi dell'Ue' Il pianoe le Regioni Sul piano di Roma era infatti arrivata la bocciatura, oltre che da parte di ...e lo stesso...Il presidente della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini è duro: 'Dinon sappiamo assolutamente nulla. Se qualcuno vuole costruirne ci dica dove lo vuole fare'. Sulla stessa lineaZaia ...

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo a una domanda sulla posizione della Campania in merito alla realizzazione di un centro di permanenza e rimpatrio. “Noi ...Dopo Eugenio Giani anche Stefano Bonaccini boccia il piano del governo Meloni di moltiplicare i Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) per affrontare la crisi migratoria che ha trovato completame ...