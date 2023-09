(Di mercoledì 20 settembre 2023) Leggi Anche, Schillaci: 'Tra 15 giorni pronti i nuovi, saranno gratuiti per tutti' Le tappe per iSecondo quanto si legge su Il Messaggero, le prime dosi deiaggiornati ...

Curiosità: Questa voce tratta la diffusione a livello mondiale della COVID-19, il cui primo caso è stato individuato il 17 novembre 2019 a Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei. Il 12 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa dell'infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della sopracitata città. Tale caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

, i numeri Novantanove persone - quasi tutte over 80 - che risultavano positive al, sono ... In quattro settimane, ha spiegato, 'isono saliti da 5.889 a 30.777 e i ricoveri in area ...Ilin Sicilia corre di nuovo e colpisce soprattutto fragili e over 80. Lo dicono i dati di Gimbe, ... A livello nazionale, nelle ultime quattro settimane salgono i(da 5.889 a 30.777) e i ...

Covid Lazio, contagi in aumento: più 50 per cento in 7 giorni. «Vaccini al via a ottobre» ilmessaggero.it

Covid, contagi in salita: a inizio ottobre arrivano i vaccini TGCOM

I numeri sull'aumento dei casi sono parecchio sottostimati, fanno notare gli esperti. Le Regioni con la più alta incidenza sono il Veneto, la Campania, la Lombardia e il Lazio ...«Nel prossimo autunno-inverno il vero rischio reale del Covid-19 è quello di compromettere la tenuta del Servizio sanitario nazionale, oggi profondamente indebolito e molto meno resiliente, in ...