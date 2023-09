Covid | contagi in crescita | arrivano i vaccini

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il numero di casiin Italia torna ad aumentare con un incremento settimanale dell’incidenza al 40%. Numeri che sono parecchio sottostimati, perché ormai l’isolamento non è più obbligatorio, si fanno meno tamponi e si comunica meno l’esito anche nel caso dei test “fai da te”. Le Regioni con la più alta incidenza sono il Veneto, la Campania, la Lombardia e il Lazio. Di fronte a questo scenario, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di accelerare sulla campagna vaccinale, sia per proteggere rapidamente i soggetti più fragili sia, al contempo, per far sì che nello stesso giorno si possa ricevere sia il vaccino antisia l’antinfluenzale. A inizio ottobre dovrebbero, dunque, arrivare i primi. Le tappe per iSecondo quanto si legge su Tgcom, le prime dosi dei ...

Curiosità: Con pandemia di COVID-19 in Italia si fa riferimento alla diffusione in Italia della malattia infettiva COVID-19, iniziata il 30 gennaio 2020 e terminata ufficialmente il 5 maggio 2023 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

... parlano chiaro e non bisogna dimenticare che, addirittura, il dato suipotrebbe essere ... "in area medica, dopo aver raggiunto il minimo (697) il 16 luglio, i posti lettooccupati sono ...... che tra metà giugno e metà agosto hanno oscillato tra 3.446 e 6.188, solo nelle ultime quattro settimane, in tutte le Regioni italiane, si è registrato un incremento importante dei, ...

Covid, contagi in salita: a inizio ottobre arrivano i vaccini TGCOM

Covid, a Roma e nel Lazio tornano a salire i contagi. A ottobre riprendono le vaccinazioni RomaToday

Salgono i casi di Dengue in Italia, con i contagi in aumento anche a Roma e nel Lazio per la prima volta. Sono 27 i casi confermati trasmessi localmente in Italia e notificati al 18 settembre. Questi ...I contagi covid sono in aumento e nell’ultimo mese i ricoveri sono più che triplicati. “Se le ondate si susseguono e i casi aumentano in periodo autunnale-invernale, il rischio è che si sommino a ...