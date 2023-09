Country Garden | ci risiamo Altro bivio a ottobre

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Era solo questione di tempo. Solo un occhio distratto avrebbe potuto credere chefosse fuori dai guai. Come raccontato da Formiche.net, è tecnicamente impossibile che il gigante immobiliare insolvente verso il mercato possa uscire fuori dalle secche senza una profonda e radicale ristrutturazione del debito, che nei fatti ne sancirebbe il fallimento. Ora che due bond sono stati pagati in extremis tra fine agosto e settembre,deve affrontare l’ennesimo test di liquidità con una scadenza da 15 milioni di dollari di interessi legati a un’obbligazione offshore dopo aver schivato il default all’ultimo minuto le scorse settimane. Certamente il principale costruttore privato del Paese, i cui problemi finanziari hanno peggiorato le prospettive dell’intero settore immobiliare cinese, oltre che dato ...

Curiosità: Country Garden (S, BìguìyuánP) è una compagnia di sviluppo immobiliare con sede nel Guangdong, in Cina. Nel 2018, si è classificata al 353º posto nella Fortune Global 500 List. Country Garden nel 2018 presentava una capitalizzazione di mercato di oltre $ 29,84 miliardi; con oltre 200 sviluppi di complessi residenziali di fascia alta in Cina, Malesia e Australia nel suo vasto portafoglio di progetti internazionali.

