Cosmetici della buonanotte | la bellezza inizia dal sonno

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dormire e, soprattutto, dormire bene è sempre molto stancante. A rivelarlo è una ricerca condotta da Emma – The Sleep Company, che ha rivelato come gli italiani siano sempre più insoddisfattiqualità del proprio riposo. Solo il 44,8%, infatti, dichiara di riuscire a dormire tra le 7 e le 8 ore a notte. Il 69% degli intervistati, invece, lamentaleggero e risvegli continui. A dare qualche problema è anche la difficoltà nell’addormentarsi. C’è chi legge un libro o una rivista, chi si affida alla musica rilassante per la meditazione e chi sperimenta tecniche per addormentarsi velocemente brevettate nell’esercito. Un campo ancora da sperimentare, almeno per molti, è quellocosmesi. Creme, maschere e candele studiate per favorire il rilassamento e scivolare placidamente nelle braccia di Morfeo, arricchite da attivi ...