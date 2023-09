Cosima D' Amato morta carbonizzata in casa | il figlio indagato per omicidio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un incendio inche invece potrebbe nascondere un delitto. Èpervolontario ildiD', la donna di 71 anninella notte in un'abitazione a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. L'uomo è stato interrogato dal pm della Procura di...

Curiosità: Cosimo Di Lauro (Napoli, 8 dicembre 1973 – Opera, 13 giugno 2022) è stato un mafioso italiano, camorrista ed ex capo del clan Di Lauro di Napoli.

È accusato di omicidio volontario il figlio 47enne diD', 71 anni, trovata morta carbonizzata a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Il cadavere della donna era stato ritrovato in casa del figlio, dove era scoppiato un incendio la ...Ecco quindi che la Luchetti , che dichiarando di aver "semprePavese, la sua malinconia e le ... Deva Cassel, Nicolas Moupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte,Centurioni, Gabriele ...

Andrea Bocelli, in produzione il documentario sulla sua vita Billboard Italia

La bella estate, il cast del film con Ylenia Yara Vianello e Deva Cassel. FOTO Sky Tg24

Una donna di 71 anni, Cosima D'amato, è stata trovata questa notte carbonizzata in una casa di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. L'allarme è ...Il ritrovamento è stato fatto dai vigili del fuoco, all'interno di una casa di campagna a San Michele Salentino, provincia di Brindisi.