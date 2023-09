Cosa cambia per l’Italia al Preolimpico di volley con la sconfitta della Polonia | possibile una nuova chance

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il copione che sembrava già scritto nel girone delal torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stato stravolto da un risultato a sorpresa arrivato nella giornata odierna. Il girone sembrava infatti spaccato in due, con Italia, USA,e Germania destinate a vincere gli scontri con Thailandia, Corea del Sud, Slovenia e Colombia per poi giocarsi i primi due posti negli scontri diretti. Oggi invece le polacche, davanti al pubblico di casa, hanno perso a sorpresa con la Thailandia al tie-break, perdendo un’occasione importantissima di agganciare Italia e USA in testa al girone con quattro successi. Staserà toccherà dunque alla Germania provare a infilare la quarta vittoria nel match contro la Slovenia (ore 20.30). Larischia di ...

Curiosità: Cosa nostra (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, e in più parti nel mondo.

Non solo: mentre oggi Alexa si aspetta che vengano usate parole specifiche, che ognivenga ...non solo il modo in cui Alexa capisce, ma anche il modo in cui Alexa parla. Se chiediamo oggi ...Il Codice della Strada italiano sta per subire importanti cambiamenti che mirano a migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Il nuovo Codice, attualmente in fase di discussione al Parlamento, è ...

Legge 104, importanti novità per congedi e permessi: cosa cambia QuiFinanza

Codice della strada, la stretta sui giovani. Ecco cosa cambia per i neopatentati la Repubblica

Scatta la chiusura di corso Marconi fino al 26 settembre. Emergenza sosta per i residenti: potranno parcheggiare ad Albaro e Carignano. La guida completa per muoversi in città ...Il presidente ucraino Zelensky ha preso la parola oggi davanti al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, alla presenza del ministro degli Esteri ...