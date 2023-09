Copia forense | a chi rivolgersi per chiederne una?

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Laè uno strumento fondamentale per dimostrare la propria tesi in sede processuale. Consente infatti di portare nelle varie fasi del processo prove chiare, inconfutabili e soprattutto utilizzabili. Ne parliamo qui, fornendopanoramica di questi strumenti, sulle tecniche di realizzazione e sulle caratteristiche che devono avere. Soprattutto, offriremo consigli utili per individuare il professionista più adatto alla produzione della. Cos’è lae cosa serve Lapuò essere definita come ladi un dato o di un contenuto digitale che viene prodotta al fine di fungere come prova in sede processuale o pre-processuale. Il terminesta a ...