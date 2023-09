Conte | No all' immigrazione indiscriminata Schlein | Legga le nostre proposte

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L'alleanza giallo-rossa è protagonista in questi giorni di un forte scontro a distanza. L'attacco arriva da parte del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ospite prima a "Porta a Porta": "C'è un concetto che non è appaltato alla destra. Il concetto di sovranità appartiene a tutti, tutti gli stati hanno diritto a stabilire regole di ingresso, permanenza e transito. Quello che mi distingue da queste forze di destra e su cui ho avuto non pochi contasti anche con Salvini all’epoca del1 è che si faccia propaganda e si crei illusione”. Le critiche nei confronti del Partito democratico da parte diriguardano anche la delicata gestione degli sbarchi: "Io non voglio assolutamente, nell’interesse della mia forza politica, fare incontri di vertice laddove invece vanno fatti percorsi chiari e trasparenti. Noi stiamo ...