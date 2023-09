Conference | Fiorentina | contro il Genk | sfida il tabù belga Beltran | a segno a 3 | 50 | sogna la prima gioia con la Viola

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La ferita di Praga, con la sconfitta nella finale diLeague per mano del West Ham, è ancora fresca per lama i...

Curiosità: La UEFA Europa Conference League 2022-2023 è stata la 2ª edizione della UEFA Europa Conference League, organizzata dalla UEFA. Il torneo è iniziato il 5 luglio 2022 e si è concluso il 7 giugno 2023 con la finale all'Eden Aréna di Praga, in Repubblica Ceca. La Roma era la squadra campione in carica, avendo vinto l'edizione inaugurale precedente.

Vincenzo Italiano, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati per la sfida diLeague contro il Genk Vincenzo Italiano, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati per la prima giornata ...Di nuovo impegnata inLeague la, dopo la cocente sconfitta nella finale contro il West Ham. Prima uscita non facile per i viola, impegnati in casa del Genk. Avanti però il ...

FIRENZE - " Belgio Non ci sono mai stato, non andrò a vedere partite ma il Paese. Non so se questo è un girone più o meno difficile di quello della scorsa edizione, ma abbiamo iniziato qualcosa dall' ...Genk – Fiorentina darà il via a questa edizione di Conference League per la squadra viola, inserita anche con Ferencvaros e Cukaricki nel gruppo F. Calcio d’avvio alle 18.45 alla KRC Genk Arena domani ...