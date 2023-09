Concorso Università di Vercelli | 2 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 20 settembre 2023)pubblico per la copertura di 2dia tempo determinato, vari settori concorsuali e Dipartimenti, presso l‘di. Si comunica che l’del Piemonte Orientale ha indetto le seguenti procedure selettive: Con D.R. Rep. n. 1357/2023 del 31 agosto 2023 è stata indetta la procedura selettiva per un posto dia tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della legge n. 240/2010. Il regime di impegno è a tempo pieno, nel settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, e il settore scientifico-disciplinare è SECS-P/07 – Economia aziendale. Questa selezione riguarda il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ed è in attuazione del “Secondo piano straordinario 2020 per il ...