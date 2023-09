Concorso Università di Bologna | 5 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Selezione pubblica, per la chiamata di 5 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti , presso l’di. L'diha annunciato, tramite il Decreto Rettorale n. 1100 del 2 settembre 2023, la promozione di procedure per la copertura di cinque posizioni diuniversitario di ruolo, nella fascia degli ordinari, attraverso il meccanismo della chiamata, in ottemperanza all'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Le posizioni sono destinate ai seguenti Dipartimenti e settori concorsuali: CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» Rif. O18C1II2023/1608/R22 Settore Concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica Settore Scientifico-disciplinare: CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni ...