Concorso Università di Bari | 4 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Selezione pubblica, per la chiamata di 4 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti, presso l’di. Sono attualmente in corso le selezioni per l'assunzione di quattro professori universitari di prima fascia, in accordo con quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Di seguito, verranno presentate le posizioni disponibili presso vari dipartimenti: **Dipartimento di Economia e Finanza** - Numero di: 1 - Settore Concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle Scienze attuariali e finanziarie - Settore Scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie **Dipartimento Interateneo di Fisica** - Numero di: 1 - Settore Concorsuale: 02/A2 - Fisica ...